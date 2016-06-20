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ÇİLEM DOĞAN İÇİN 'KEFALETLE SERBEST BIRAKMA' KARARI ÇIKTI


ÇİLEM DOĞAN İÇİN 'KEFALETLE SERBEST BIRAKMA' KARARI ÇIKTI
Tarih : 20 Haziran 2016, 17:15
Puan Ver : Çilem Doğan İçin 'kefaletle Serbest Bırakma' Kararı Çıktı(9/10)10


T24'ün haberine göre; kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi HASAN Karabulut’u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Kefalet miktarının 50 bin lira olduğu öğrenilirken, Çilem Doğan’ın ailesinin bu miktarı topladığı belirtildi. Paranın yatırılmasının ardından Çilem Doğan'ın ilerleyen saatlerde tahliye edileceği öğrenildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Çilem Doğan’ın avukatları Cemre Topal ve Fatoş Hacıvelioğlu’nun yaptığı başvuru üzerine 50 bin TL kefaletle tahliye kararı verdi. Çilem Doğan, hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onanırsa yeniden cezaevine girecek.



Çilem Doğan'ın kocasını öldürmesiyle ilgili görülen davada, 8 Haziran'da karar çıkmış, mahkeme ‘hâksız tahrik altında kasten adam öldürmek’ten verilen 18 yıl hapis cezası kararı vermişti. Çilem Doğan'a verilen ceza, iyi hal indiriminden 15 yıla düşürülmüştü.



Çilem Doğan, kocasını öldürdükten sonra gözaltına alındığında "Hep kadınlar mı ölecek, bir kere de erkekler ölsün" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.



Önceki gün Evrensel gazetesinin sorularını yanıtlayan Çilem Doğan, mahkemenin verdiği 15 yıllık hapis cezasına ilişkin, “Elbet çıkacağım buradan ve hayatıma devam edeceğim, bu sefer dayaksız, şiddetsiz, özgür olarak” yorumunu yapmıştı.







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