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ÇILDIR GÖLÜ DONDU


ÇILDIR GÖLÜ DONDU
Tarih : 10 Aralık 2016, 10:08
Puan Ver : Çıldır Gölü Dondu(9/10)7


Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 26 derecelere kadar indiği Ardahan'da, Çıldır Gölü tamamen dondu.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık bir ay önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 26 dereceye kadar düştü.



Etkili soğuklardan dolayı Ardahan'ın Çıldır ilçe sınırında bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, tamamen dondu.



Buz kalınlığının beş santimetreyi bulan gölün doğu kesiminde insanlar üzerine rahatlıkla çıkabiliyor.



Vatandaşlar bu yıl buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay içmenin keyfini yaşadı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Çıldır  Gölü  Dondu    haber

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