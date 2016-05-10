

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.







Deri hastalıklarının yaygın görülen hastalıklardan olduğunu vurgulayan Dr. Ertek, 'Deri hastalıklarının en sık görülen türleri atopikdermatit, egzema, sivilce, akne, vitiligo gibi sorunlardır. Ciltte meydana gelen bu tarz cilt sorunları kişinin psikolojik sorunlarının da belirtisi olabiliyor. Özellikle sivilce ve yaraları yolma, psikoloji kaynaklı bir deri hastalığıdır. Modern çağın problemi olarak görülen stres ve depresyondaki artışa bağlı olarak cilt sorunları da artış göstermiştir. İnsanın en büyük organı olan deri, aynı zamanda iletişim organıdır ve buna bağlı olarak çevreyle olan ilişkileri de düzenler' dedi.







Yüzümüzün solması, terlemesi, kızarması, tüylerimizin ürpermesi, anlık ruhsal değişikliklerin deri yoluyla çevredeki insanlara dışa vurum olarak gösterildiğine işaret eden Ertek, 'Bu yüzden derimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalıyız. Ruhsal sorunlar, bazı deri hastalıklarının belirtilerinin ortaya çıkmasında etken olabilmektedir. Ayrıca cilt hastalıklarının kişilerde psikiyatrik bozukluklara yol açabileceği de bir gerçektir. Özellikle sedef, egzama, vitiligo (ala hastalığı) ve sivilce gibi görünür alanlardaki hastalıklar bireyin sosyal yaşamını büyük ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir. Ergenlik döneminde görülen sivilceler bile gençleri içinden çıkılmaz ruhsal problemlere itebilir' diye konuştu.







Dr. Ata Nejat Ertek, 'İnsanların stresli durumlarda en kolay erişebileceği organı deri olduğu için saç ve deri koparma, dudak ısırma ya da tırnak yeme alışkanlığı en sık gördüğümüz belirtiler arasındadır. Birçok kişi küçük kaşıntıyla başlayıp, daha sonra derin oluklar oluşturuncaya kadar abartılı bir şekilde kaşımayı sürdürür. Kaşıntı yapan sistemik hastalıların listesi ile depresyon ile ilişkili hastalıkların listesi birbirine çok benzer. Mevcut olan ruhsal sorunlar tedavi edilmedikçe cilt problemleri de aynı oranda hız gösterir. Ya da kişide bulunan cilt sorunu tedavi edilmedikçe ruhsal sorunları da artmaya devam eder' ifadelerini kullandı.



