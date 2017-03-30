CİLDİ GERDİRME VEYA YAĞ ALDIRMA SELÜLİTE ÇARE OLMAZ
Vücut gerdirme işlemleri çok fazla kilo vermiş ve derisi sarkmış kadınlara uygulanır. Ancak gerdirme cildin dokusunu ve kalitesini değiştiremez, selüliti yok edemez
Marketlerde yol açtığı hasarı onarmak ve selüliti önlemek için birçok ürün vardır ve bu ürünler çok iddialı olsa da selülit tedavisinin dokuz metodundan birini uygulamadıkları için bu ürünlerin selülit üzerinde bir etkisi olmaz.
Satışı yapılan ürünlerin çoğu ya hiç etki göstermez ya da çok az etki gösterir.
Zaman ve para harcamadan önce bilgi edinmek her zaman faydalıdır. Aşağıda, selüliti tedavi etmenin dokuz yolunu uygulamadıkları için aradığınız faydaları size sağlayamayacak olan birçok popüler ürün ve tedavi ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.
kaynak:sabah
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