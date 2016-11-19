

Cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren bu bitkiler ile hazırlanan karışımlar kolayca uygulanmakta ve düzenli kullanım sonrasında olumlu etkileri görülmektedir.







Papaya İle Gençleşme Karışımı







1 tutam papaya kaynar suya atılır ve biraz bekledikten sonra süzülür. Elde etmiş olduğunuz su ile havluyu ıslatın ve yüzünüze koyun. Bir müddet beklettikten sonra soğuk su ile ıslatılmış havluyu yüzünüze koyup 1 dakika bekletin. Bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.



Cilt Gençleştiren Şamdan Çiçeği







1 tutam şamdan çiçeğini parçalayın ve 2 fincan kaynar su dolu cezveye atın. Altını kapatıp yarım saat kadar bekleyerek demlenmesini sağlayın. Karışım soğuduktan sonra süzün ve günde 2 kere temiz cildinize uygulayın. Cildinizde kuruduktan sonra gündüz ve gece kreminizi uygulamalısınız.







Gül Suyu İle Cilt Gençleştirme







İyi bir cilt gençleştirici olan gül suyu ile günde 2 kere cildinizi yıkayabilirsiniz. Yüzünüzü canlandıran ve renklendiren gül suyu, dış etkenlere karşı da güçlü bir koruma sağlar. Gün içinde dilediğiniz kadar gül suyunu cildinize uygulayabilirsiniz. Gül suyunu uyguladıktan sonra yüzünüzü tekrar yıkamanıza gerek yoktur.







Cildi Gençleştiren Greyfurt







Greyfurdun cildi mükemmel bir şekilde besleme özelliği vardır. Greyfurdu meyve sıkacağında sıkın ve çıkan suyu sadece akşamları boynunuza ve yüzünüze sürün. Yarım saat bekletip daha sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın 5 dakika bekletip gece kreminizi cildinize uygulayın.







Zambak Çiçeği Suyu







10 adet zambak çiçeğini iyice parçalayın ve koyu renkli cam bir şişeye doldurun. Üzerine badem yağı ilave edip ve badem yağı zambak çiçeklerini tamamen kapatacak seviyede olsun. Şişeyi 21 gün boyunca güneç alan bir yerde bekletin. Sürenin sonunda losyonu sadece akşamları cildinize sürün 30 dakika bekletip durulayın. Bu zambak çiçeğinin suyu hücreleri iyileştirir cildin sağlıkla parlamasını sağlar.







Kiraz Suyu İle Gençleşme







10 ya da 15 kirazın suyunu çıkarın. Çıkardığınız suyu yüzünüze sürün ve 15 – 20 dakika bekletin daha sonra soğuk su ile cildinizi yıkayın. Cildinize kiraz suyu uygulamadan önce temizleyin. Bu kiraz losyonuyla cildiniz yenilenir dinlenir ve ince kırışıklıklar giderilir.







kaynak:sonhaber