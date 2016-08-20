ÇIKRIKÇIOĞLU, EROĞLU, KAVURMACI SERBEST BIRAKILDI
FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan işadamları Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Nurettin Eroğlu sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi
FETÖ'ye finansal destek vermek suçundan haklarında gözaltı kararı verilen TUSKON üyesi 208 işadamı arasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Eroğlu İnşaat Yapının Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ve Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da hastalığı nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bir karışıklık sonucu gözaltına alındığını belirten Çıkrıkçıoğlu, "Beni daha önce TUSKON'un Disiplin Kurulu'na yazmışlar. Ancak ben daha sonra oradan ayrıldım. Ayrıldığıma dair bana da yazı gönderildi. Ancak ismim silinmemiş. İsmim kayıtlarda göründüğü için, emniyet de usul gereği sordu. Gayet nazik bir yaklaşımları oldu. Dün saat 17:00 gibi ifadem alınmaya başladı. Emniyet'teki işlemlerim dün akşam 23:00 gibi bitti. Daha sonra Emniyet'ten ayrıldım" dedi.
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