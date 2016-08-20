O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çıkrıkçıoğlu, eroğlu, kavurmacı serbest bırakıldı

ÇIKRIKÇIOĞLU, EROĞLU, KAVURMACI SERBEST BIRAKILDI

FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan işadamları Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Nurettin Eroğlu sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi

Tarih : 20 Ağustos 2016, 14:13
Puan Ver : Çıkrıkçıoğlu, Eroğlu, Kavurmacı Serbest Bırakıldı(0/10)


FETÖ'ye finansal destek vermek suçundan haklarında gözaltı kararı verilen TUSKON üyesi 208 işadamı arasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Eroğlu İnşaat Yapının Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ve Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da hastalığı nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.



Bir karışıklık sonucu gözaltına alındığını belirten Çıkrıkçıoğlu, "Beni daha önce TUSKON'un Disiplin Kurulu'na yazmışlar. Ancak ben daha sonra oradan ayrıldım. Ayrıldığıma dair bana da yazı gönderildi. Ancak ismim silinmemiş. İsmim kayıtlarda göründüğü için, emniyet de usul gereği sordu. Gayet nazik bir yaklaşımları oldu. Dün saat 17:00 gibi ifadem alınmaya başladı. Emniyet'teki işlemlerim dün akşam 23:00 gibi bitti. Daha sonra Emniyet'ten ayrıldım" dedi.








Etiketler: Çıkrıkçıoğlu  Eroğlu  Kavurmacı  Serbest  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER