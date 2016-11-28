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çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor

ÇİKOLATANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İngiliz uzmanlar, bitter olarak anılan çikolatanın da içinde kalori, yağ ve şeker barındırdığını belirterek, aslında çok fazla aşırıya kaçılmaması durumunda çikolatanın sağlığa yararlı olduğunu söylüyor. İşte siyah çikolatanın faydaları:

Tarih : 28 Kasım 2016, 15:15
Puan Ver : Çikolatanın Faydaları Saymakla Bitmiyor(10/10)8


İngiliz uzmanlar, bitter olarak anılan çikolatanın da içinde kalori, yağ ve şeker barındırdığını belirterek, aslında çok fazla aşırıya kaçılmaması durumunda çikolatanın sağlığa yararlı olduğunu söylüyor. İşte siyah çikolatanın faydaları:



Çikolatanın faydası, içinde bulunan ve flavonoid denilen antioksidanları barındırmasından kaynaklanıyor.



Antioksidanlar vücuttaki kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkan ve hücreleri yıkıma uğratan serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltan enzimlerdir.



Öksürüğe iyi geliyor. İngiltere'de yapılan araştırmada, 288 kişide, siyah çikolatanın içinde yüksek, çayda az oranda bulunan teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkisi test edildi.



Araştırmaya imza atanlardan Profesör Alyn Morice, klinik deneyde teobrominin öksürüğe yol açan refleksi azalttığının görüldüğünü belirtti.



Sadece kokusuyla mutluluk hormonu endorfini harekete geçiren çikolata, damağımızda yavaş yavaş erirken, insanı farklı hazlara sürüklüyor. Mutluluk veriyor.



İnme riskini azaltıyor.



Kalp sağlığına iyi geliyor.



Doyurucu özelliği ile aşırı iştahı kesiyor.



Zengin bir kalsiyum kaynağı olan çikolata kemikleri güçlendiriyor.



Kan akışını dengeliyor.



Göze iyi geliyor.



 



kaynak:sonhaber








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