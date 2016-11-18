Bilim insanlarına göre çikolata, zekâ ve beyin gelişimine katkıda bulunuyor ve belleği güçlendiriyor. BBC Türkçe'nin Independent'ten aktardığı habere göre çikolatanın faydaları, 1970lerde psikolog Merrill Elias'ın yaptığı araştırmaya dayandırılıyor.



Bilim insanlarına göre çikolata, zekâ ve beyin gelişimine katkıda bulunuyor ve belleği güçlendiriyor. BBC Türkçe'nin Independent'ten aktardığı habere göre çikolatanın faydaları, 1970lerde psikolog Merrill Elias'ın yaptığı araştırmaya dayandırılıyor.







Psikolog Elias, bundan yaklaşık 40 yıl önce, insanların kan basıncıyla beyin performansı arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için New York'ta 1000'den fazla kişinin bilişsel yeteneklerini inceledi.







Yıllar boyu süren araştırmaları kardiovasküler risk faktörlerine genişletti. Araştırmanın sonlarına doğru da katılımcılara beslenme şekillerine ilişkin sorular sormaya başladılar.







Elias araştırma sonuçlarına ilişkin "Haftada en az bir defa çikolata yiyen insanların bilişsel olarak daha iyi bir performans sergileme eğiliminde olduklarını gördük" dedi.



Çikolata sivilce yapar mı?



South Australia Üniversitesi beslenme uzmanı Georgina Crichton'ın analiziyle geçen hafta yayımlanan bulgular, çikolatanın beyin ve davranışlara olan etkisini ortaya koyan nadir araştırmalardan.



İlk analizde Crichton, Elias ve Lüksemburg Sağlık Enstitüsü'nden epidomoloji uzmanı Ala'a Alkerwi, katılımcıların geçtiği test sonuçlarının ortalamasını değerlendirip haftada en az bir çikolata yiyenlerde, yemeyenlere kıyasla 'kognitif performans ile çikolata tüketimi arasında olumlu bir bağlantı olduğunu' ortaya koydu.



'Belleğe hatırlamaya yardımcı'



Uzmanlar, çikolata yemenin "görsel uzamsal hafızayı ve zekayı, çalışma belleğini, tarama ve izlemeyi, soyut akıl yürütmeyi ve minimental durum muayenesini" geliştirdiğini söyledi. Crishton, bu bilimsel ifadelerin günlük yaşama yansımasıyla ilgili de "örneğin telefon numarasını veya alışveriş listesini hatırlamaya, ya da araba sürerken konuşmak gibi aynı anda iki iş yapmaya yardımcı oluyor" dedi.



İkinci analizde araştırmacılar çikolata tüketiminin, bilişsel yeteneği öngörüp göremediği veya beyin performansları diğerlerine kıyasla daha iyi olmasına etki edip etmediğini inceledi. Elias, bilişsel yetenekse çikolata tüketimi arasında bağ kurulduğuna işaret ettiğini ancak tam olarak nasıl olduğunu söyleyemediklerini belirtti.



Çikolata düşkünleri 'eşlerine yalan söylüyor'



Uzmanlar kakaonun içindeki mikro besin elementlerinin beyne faydası olduğunu biliyordu. 2011'de yapılan bir araştırmada da 'psikolojik sürece de olumlu etkisi olduğunu' ortaya koydu. Araştırmacılar, bu besini tüketmenin kan akışını beyne doğru hızlandırdığını düşünüyor dolayısıyla bunun da bir takım beyin fonksiyonlarını geliştirdiğine inanıyor. Çikolatada bulunan metilksantin maddesinin de konsantrasyon seviyesi dahil vücutta farklı fonksiyonlara etki ettiği biliniyor.



Psikolog Elias "Sanırım, kendimizi suçlu hissetmeden küç k miktarlarda çikolata yiyebiliriz, tabi bunu sağlıklı bir beslenmenin yerine koymadığımız sürece" diyor. Araştırma henüz bitmedi. Elias, "Bitter çikolata ve daha hafif çikolatayı ayrı ayrı incelemedik. Bu inceleme bize olan bitenle ilgili daha fazla bilgi verebilir" diyor ve katılımcılara ilişkin de şunları söylüyor:



"Bir de biz yalnızca, ya daha önce hiç çikolata yememiş olanları ya da çok nadir, haftada, ayda bir yiyenleri inceledik. Onlarca çikolata yiyenlere ne olduğunu da görmek isterim."







kaynak:sonhaber