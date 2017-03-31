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çikolata kisti kısırlığa neden olur mu?

ÇİKOLATA KİSTİ KISIRLIĞA NEDEN OLUR MU?

Doğurganlık çağında kadınların en sık yaşadığı problemlerden biri de endometriozis yani çikolata kisti...

Tarih : 31 Mart 2017, 13:14
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Baştu, halk arasında "çikolata kisti" olarak da tanınan endometriozisin kısırlıkla ilişkisi bilinen bir hastalık olduğunu belirterek, "Hastalığın gebe kalamayan kadınlarda görülme sıklığı, yüzde 50'lere kadar ulaşmaktadır. Tüm dünyada 176 milyon, ülkemizde de 2 milyona yakın kadın sorundan etkilenmektedir" dedi.



Doç. Dr. Baştu, doğurganlık çağında kadınların en sık yaşadığı problemlerden birinin endometriozis olduğunu anlatarak, bunun 25-35 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülebildiğini ifade etti.



Hastalığın üreme çağındaki kadınlarda görülme sıklığının yüzde 5-10 civarında seyrettiğini, sorunun anne ya da kız kardeşinde görülmesi durumunda, riskin 6-7 kat daha arttığını dile getiren Doç. Dr. Baştu, "Kısırlıkla ilişkisi bilinen hastalığın gebe kalamayan kadınlarda görülme sıklığı, yüzde 50'lere kadar ulaşmaktadır. Tüm dünyada 176 milyon, ülkemizde de 2 milyona yakın kadın sorundan etkilenmektedir" dedi.



 



kaynak:habertürk



 



 








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