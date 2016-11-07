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çıkış şarkısı gülşen'den hediye

ÇIKIŞ ŞARKISI GÜLŞEN'DEN HEDİYE

Demet Akalın, meslek hayatının 20. yılını ‘Rakipsiz' adını verdiği albümüyle kutluyor.

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:59
Puan Ver : Çıkış Şarkısı Gülşen'den Hediye(5/10)5


DMC etiketiyle dün müzikseverlerle buluşan ‘Rakipsiz' albümünde Akalın; Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Sinan Akçıl ve Taşkın Sabah'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştı. İki yıldır üzerinde çalıştığı bir albüm olduğunu ifade eden Akalın “İçime sinen bir albüm oldu. Benden de sevenlerime 20. yıl hediyem bu albüm” dedi. Albümün çıkış şarkısı ise Gülşen tarafından Akalın'a hediye edilen ‘Hayalet' şarkısı oldu.








Etiketler: Çıkış  Şarkısı  Gülşen  Den  Hediye    haber

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