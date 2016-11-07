

DMC etiketiyle dün müzikseverlerle buluşan ‘Rakipsiz' albümünde Akalın; Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Sinan Akçıl ve Taşkın Sabah'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştı. İki yıldır üzerinde çalıştığı bir albüm olduğunu ifade eden Akalın “İçime sinen bir albüm oldu. Benden de sevenlerime 20. yıl hediyem bu albüm” dedi. Albümün çıkış şarkısı ise Gülşen tarafından Akalın'a hediye edilen ‘Hayalet' şarkısı oldu.