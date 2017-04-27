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çıkan yangında fabrika alev alev yandı

ÇIKAN YANGINDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI

otel malzemelerinin üretildiği fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 16:54
Puan Ver : Çıkan Yangında Fabrika Alev Alev Yandı(9/10)6


Sancaktepe, Yunus Emre Mahallesi, Bizim Sokak üzerinde çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yenidoğan, Ümraniye, Kartal, Kavacık, Sultanbeyli İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.



 



 



 



kaynak:iha








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