ÇIKAN YANGINDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI
otel malzemelerinin üretildiği fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Sancaktepe, Yunus Emre Mahallesi, Bizim Sokak üzerinde çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yenidoğan, Ümraniye, Kartal, Kavacık, Sultanbeyli İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.
kaynak:iha
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar