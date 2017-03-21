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cihatçı ve muhaliflerden şam'a yeni saldırı

CİHATÇI VE MUHALİFLERDEN ŞAM'A YENİ SALDIRI

Suriye'de iki gün önce başlattıkları saldırı püskürtülen cihatçı ve muhalif gruplar ittifakı bu sabah başkent Şam'a yönelik olarak yeni bir saldırı başlattı. Suriye ordusu dün, Şam'ın dış mahallelerinde muhaliflere hava saldırıları düzenlemişti.

Tarih : 21 Mart 2017, 14:45
Puan Ver : Cihatçı Ve Muhaliflerden Şam'a Yeni Saldırı(10/10)11


Aralarında cihatçıların da bulunduğu isyancı grupların iki gün önce püskürtülen saldırıları ardından Şam'a yeni bir saldırı başlattığı bildiriliyor.



AFP'nin Şam'ın doğu mahallelerindeki bir muhabiri ile bir diğer gözlemci bu sabaha karşı büyük bir patlamayı şiddetli çatışma seslerinin izlediğini, hükümet güçlerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla cevap verdiğini aktardı.



AFP'ye konuşan Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdül Rahman, sabahki patlamanın bomba yüklü araç olabileceğini, çatışmaların Jobar ve Qabun mahallelerine konuşlanmış olan muhalifler ve hükümet güçleri arasında yaşandığını söyledi.



 



kaynak:mynet








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