

İsmi açıklanmayan Türk yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, Aine Lesley Davis'in de "Cihatçı John" gibi Suriye'de yabancı mahkumların kontrolünden sorumlu olan bir İngiltere vatandaşı olduğunu açıkladı.



Yetkiliye göre, Davis'in, Türkiye'nin İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan bir grup şüpheli IŞİD militanından biri olduğu düşünülüyor.



Ajans, Türk yetkiliye dayandırdığı haberde gözaltına alınan kişinin "yüzde 99 kesinlikte" Aine Lesley Davis olduğunu duyurdu.



Davis'in Londra doğumlu bir Müslüman olduğu ve daha sonra IŞİD'e katıldığı aktarıldı. İngiliz medyası Davis'in IŞİD'in Suriye ağında kilit bir figür olduğunu açıkladı.