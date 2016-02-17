

YÖNETMEN ve çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman, Beyoğlu'nda karşı binada oturan psikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen ile eşinin evinin bahçesinde büyük bir kümeste horoz, kaz ve karga beslediğini belirterek hem suç duyurusunda bulundu hem de 100 bin liralık tazminat davası açtı. 3 defa Zabıta Müdürlüğü'ne şikâyette bulunan Ataman, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde şu iddialarda bulundu:







‘GÜRÜLTÜLÜ VE KOKUYOR'



“Şehrin orta yerinde, binlerce insanın yaşam alanının içinde yasak olmasına rağmen Dümen çifti, her gün hayvanların sayısını artırdı. Hayvanların uygunsuz saatlerde ötmeleri nedeniyle geceler boyu uykusuz kaldım. Evimde huzurlu yaşayamayıp yüksek konsantrasyon gerektiren mesleğimi de icra edemedim. Bunun yanı sıra hayvanların kokusu, hayatımı çileden çıkardı. Pencereyi veya balkonu açtığımda sadece gürültü değil dayanılmaz kokuyla karşılaştım. Yaşadığım uyku bozukluğu nedeniyle tedavi olmak zorunda kaldım.” Davada ayrıca kanatlı hayvanlardan kuş gribi gibi hastalıklar bulaşabileceği belirtildi.







'HAYVANLAR BAKIMLI'



HAYDAR Dümen iddilara şu cevabı verdi: “Hayvanlar ve kümesleri bakımlıdır. Tavukların gürültüsü olmaz. Zabıta yasal işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. Kanatlı hayvan beslemenin suç olmadığı söylenmiştir. Uykusuzluğu ve rahatsızlığı var idiyse bize şifahi olarak söyleseydi bu konu radikal olarak tümden kapanır, tavuklar da bir biçimde formüle edilirdi. Kısa süre sonra tavuklar Selimpaşa'ya gönderilecektir.”