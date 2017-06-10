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cihangir'de köpek gezdirme kavgası

CİHANGİR'DE KÖPEK GEZDİRME KAVGASI

İstanbul Cihangir'de dün akşam saatlerinde akılla durgunluk veren bir kaga yaşandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:14
Puan Ver : Cihangir'de Köpek Gezdirme Kavgası(10/10)10


İstanbul Cihangir'de dün akşam saatlerinde akılla durgunluk veren bir kaga yaşandı. İddia göre Cihangir Parkı ve çevresinde köpeklerini gezdiren mahalle sakinleriyle köpeklerin buraya getirilmesini isyemeyen bir başka mahhleli arasında bu konuda tartışma yaşandı.



Cep telefonu ile kaydedilen olayda, iki grup arasında sözlü tartıma devam ederken köpeklerin parka getirilmesini istemeyen bir mahalleli köpek sahiplerinden birinin kafasına demir sopayla vuruyor. Bunulada yetinmeyen saldırgan araya girmeye çalışan mahalle sakinlerini de tahdit ediyor.



Köpeklerin parka getirilmesi konusunda daha önce de köpek sahipleriyle tartıştığı iddia edilen şahıs arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştıtrılırken de tehditler savurmaya devam ediyor. Saldırgan tarafından darp edilen ve kafası kırılan mahalli ise karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.



 



kaynak:milliyet








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