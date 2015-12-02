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'çığlık geliyor' diye mezarları açtırdılar

'ÇIĞLIK GELİYOR' DİYE MEZARLARI AÇTIRDILAR

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 3 çocuk annesinin mezarı 'çığlık geliyor' diye aile fertleri tarafından açıldı

Tarih : 02 Aralık 2015, 10:43
Puan Ver : 'çığlık Geliyor' Diye Mezarları Açtırdılar(7/10)5


Diyarbakır tarihi Ulu Cami müezzini Mehmet Şah Menekşe'nin eşi Sabriye Menekşe, önceki hafta evini tuzruhu ve çamaşır suyu ile temizlerken zehirlendi. 1 gün yoğun bakımda kalan 43 yaşındaki Menekşe, taburcu edildiği gün hayatını kaybetti.



"BİZ AÇARIZ"



Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 3 çocuk annesi Menekşe, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ertesi Sabah dua için mezarlığa giden yakınları çığlık sesleri geldiğini öne sürdü ve kabrin açılmasını istedi. Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri bunun mümkün olamayacağını söyledi.



Eşini kaybeden müezzin de karşı çıktı, ancak aile fertleri “Açmazsanız biz açacağız” dedi. Bunun üzerine açılan mezar, cenazeyi kontrol eden yakınları genç kadının hayatını kaybettiğine ikna olunca kapatıldı. Mezarlıklar Müdürü Cevat Can ise bu durumun ilk defa başlarına gelmediğini söyledi. Bazı insanların yakınlarını aniden kaybetmeyi kabullenemediğini söyleyen Can, “Ailelerin ısrarlı baskıları nedeniyle son dönemlerde açtığımız 3 mezarda da ses gelmediği gibi yaşam bulgusu da yoktu” dedi.








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