

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele gerçekleşen baskın araştırılıyor.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan bazı askerlerin ifadeleri sonucu Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu MAK timlerinin eğitim gördüğü dersliklerde arama yapılmasını istedi. Polisin MAK dersliklerindeki araması savcı nezaretinde gerçekleşti.







Dersliklerde bulunan 10 ağır makineli silah ve mühimmatına, tabancalara, miğferlere, hücum yeleklerine, sırt çanlarına ve askeri malzemelere el konuldu.