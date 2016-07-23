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çiğli'de derslikler arandı, silahlara el konuldu

ÇİĞLİ'DE DERSLİKLER ARANDI, SİLAHLARA EL KONULDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele gerçekleşen baskın araştırılıyor.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 14:30
Puan Ver : Çiğli'de Derslikler Arandı, Silahlara El Konuldu(6/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele  gerçekleşen baskın araştırılıyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan bazı askerlerin ifadeleri sonucu Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu MAK timlerinin eğitim gördüğü dersliklerde arama yapılmasını istedi. Polisin MAK dersliklerindeki araması savcı nezaretinde gerçekleşti.



Dersliklerde bulunan 10 ağır makineli silah ve mühimmatına, tabancalara, miğferlere, hücum yeleklerine, sırt çanlarına ve askeri malzemelere el konuldu.








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