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çığlı köyü pkk için neden önemli?

ÇIĞLI KÖYÜ PKK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

6 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı Hakkari'nin Çığlı bölgesi, PKK'lıların Türkiye'ye geçiş noktası olarak biliniyor.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:19
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Genelkurmay Başkanlığı, bu Sabah saat 04.50 sularında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı Üs Bölgesi'nde teröristlerle çıkan silahlı çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi. Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen helikopterin düşmesi sonucu ise 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.



TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ NOKTASI



Çatışmanın yaşandığı Çığlı Köyü teröristlerin Türkiye'ye geçiş noktası olarak biliniyor. 3 Mayıs'ta bölgede mayın arama tarama çalışması yürüten Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın şehit olmuştu. Bunun ardından Hakkari Valiliği 4 Mayıs'ta Çığlı Köyü'nde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.



Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: "İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün sınıra yakın konumu itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden ülkemize geçişinin engellenerek etkisiz hale getirilmesi ve muhtemel terör eylemlerinin engellenerek bölgenin kolluk kuvvetlerimizce temizlenmesi/arındırılması, bozulan asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyünde 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Çığlı Köyü'ne giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."








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