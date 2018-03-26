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Çığ otomobilleri yuttu, o anlar saniye saniye görüntülendi

ÇIĞ OTOMOBİLLERİ YUTTU, O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya'da yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, otoparkta duran araçları yuttu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarih : 26 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi(9/10)5

Rusya'nın Elbrus Dağı eteklerindeki bir tesisin otoparkına çığ düştü.

OTOMOBİLLERİ YUTTU

Parka halinde duran araçların üzerinde yavaşça ilerleyen kar kütlesi tüm araçları adeta yuttu. Karların içinde kalan araçlar birbirlerine çarparak hasar görürken vatandaşlar otomobillerini kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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