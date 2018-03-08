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Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı
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Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı

ÇİFTLİKBANK'A NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Çiftlikbank hakkındaki soruşturmanın sonuçlandığını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Nitelikli dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusu yapıldı" dedi.

Tarih : 08 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı(6/10)2

Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önce inceleme, ardından soruşturma başlatmıştı. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamladı. Çiftlikbank üzerinden yapılan vurgunun "nitelikli dolandırıcılık" olduğuna karar verildi. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu, internet sitesinin de kapatılması teklif edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Kamuoyunun uzun süredir beklediği konuya ilişkin bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Soruşturma bitti. Çiftlikbank'la ilgili müfettişlerimiz raporlarını tamamladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müfettişlerimiz raporların bir örneğini incelemesi için MASAK'a, diğer suretini de savcılığa gönderdi. Biz bakanlık olarak incelemelerimizi tamamladık, gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunduk" dedi.

YARIM MİLYARLIK VURGUN YAPILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sanal oyun olan ve internet üzerinden gelir vaat eden Çiftlikbank'ın yasal olup olmadığı konusunda başvurular üzerine 29 Kasım 2017'de inceleme başlatmıştı. İnceleme sürerken SPK raporuyla Çiftlikbank tarafından yüksek gelir vaadiyle piyasadan yarım milyar lira toplandığı ortaya çıkmıştı. Yine sistemin "Bank" ifadesini kullanması, Bankacılık Kanunu'na aykırı bulunmuş ve Reklam Kurulu, 3 ay süreyle tedbiren durdurma cezası vermişti. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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