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ÇİFTLİK BANK'TA TUTUKLAMALAR BİTMİYOR! ŞİMDİ DE TOSUN'UN YENGESİ


Çiftlik Bank'ta tutuklamalar bitmiyor! Şimdi de Tosun'un yengesi
Tarih : 22 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : Çiftlik Bank'ta Tutuklamalar Bitmiyor! Şimdi De Tosun'un Yengesi(5/10)1

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

KAÇAK CEO'NUN YENGESİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TUTUKLANDI

İstanbul ve Bursa'da yakalanan S.Y. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A'nın Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi olduğu öğrenildi. Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın'ın, Mehmet Aydın'a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Taraklı Kaymakamlığı'nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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