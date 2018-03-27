ÇİFTLİK BANK'IN ÜRÜNLERİ SATIŞA ÇIKTI! GELEN PARA MAĞDURLARA VERİLECEK
Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Mavi Yumurta Üretim Tesisindeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleye çıkacak. İhale sonucu elde edilen para Çiftlik Bank mağdurlarına dağıtılacak.
Çitlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak.
AÇILIŞINI MEHMET AYDIN YAPTIŞTI
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki,Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor.
21 BİN TAVUK VE 100 BİN YUMURTA İHALEYE ÇIKACAK
Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.
GELEN PARA MAĞDURLARA VERİLECEK
Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'ya Katılmak Üzereyken Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı
- Son Dakika! Abd'den Şaşırtan Sincar Açıklaması: Pkk'nın Çekildiğini Görmek İstiyoruz!
- Emniyet Müdürü Gözaltında! Gerekçe: İnsan Kaçakçılığı
- Hizbullah Liderinden Flaş İddia: Suudiler Esad'a Para Teklif Etti
- İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
- Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
Bu Haberle İlgili Yorumlar