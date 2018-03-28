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Çiftlik Bank'ın ünlü reklam yüzü suskunluğunu bozdu: Keşke yapmasaydım

ÇİFTLİK BANK'IN ÜNLÜ REKLAM YÜZÜ SUSKUNLUĞUNU BOZDU: KEŞKE YAPMASAYDIM

Binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Çiftlik Bank'ın yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, "Keşke o reklamı yapmasaydım. İnsanların beni görünce yüzleri düşüyor. Suç oluşmuşsa benim için vebaldir" dedi.

Tarih : 28 Mart 2018, 07:50
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Ünlü Reklam Yüzü Suskunluğunu Bozdu: Keşke Yapmasaydım(6/10)2

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vurgun öncesi katıldığı toplantılarda en önde yer alan ekranların tanınmış oyuncusu Mehmet Çevik, ilk kez konuştu. Habertürk Gazetesi'nden Bülent İpek'in haberine göre, "Keşke o reklamı yapmasaydım" diyen Çevik, sisteme hiç para yatırmamış. 'Medya danışmanlığı' karşılığında aldığı ücreti açıklamayan ünlü oyuncu, "Hayatım boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadım" diyor.

İşte Çevik'in açıklamaları:

"TESİS AÇILIŞINDA DURDUM AMA SİSTEME KATILMADIM"

- Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım. Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervazında 'Sağduyulu bir yerde duruyorum' demek artık içimi rahatlatmıyor.

- Hayatım boyunca kolay kazancın eşiğinde durmadım.

- Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi.(Maddi olarak alacağınız kaldı mı sorusuna)

"DOLANDIRICILAR GRUBUNUN İÇİNE DÜŞMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

- Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü.

"SUÇ OLUŞMUŞSA BENİM İÇİN VEBAL HALİNE GELİR"

- Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

"SUÇLU OLSAYDIM KARŞILIĞINI ÇEKERDİM"

- Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim.

"BENİM DE YAPACAKLARIM VAR"

- Önce şu ateşin düşmesi gerekiyor. Benim de yapacaklarım var. Gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alıp bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağım.

"ÇIKAR YÜZLEŞİRİM"

- Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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