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ÇİFTLİK BANK'IN TEK KAZANANI KONUŞTU: PARAMI İADE ETMEK İSTİYORUM!


Çiftlik Bank'ın tek kazananı konuştu: Paramı iade etmek istiyorum!
Tarih : 16 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Tek Kazananı Konuştu: Paramı İade Etmek İstiyorum!(8/10)4

Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor.

"ŞAŞTIM KALDIM"

Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi.

MAĞDURLARIN KAPISINA DAYANMASINDAN KORKUYOR

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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