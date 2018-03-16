Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor.

"ŞAŞTIM KALDIM"

Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi.

MAĞDURLARIN KAPISINA DAYANMASINDAN KORKUYOR

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.

Kaynak: haberinburada