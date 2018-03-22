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Çiftlik Bank'ın Kaçak Ceo'su, Şehidimizi De Dolandırmış
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ÇİFTLİK BANK'IN KAÇAK CEO'SU, ŞEHİDİMİZİ DE DOLANDIRMIŞ


Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, şehidimizi de dolandırmış
Tarih : 22 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Kaçak Ceo'su, Şehidimizi De Dolandırmış(8/10)4

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.

BİNLERCE ASKER MAĞDUR OLDU

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre; TSK'daki uzman çavuş ve astsubay rütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank sistemine dahil olduğu ve binlerce mağdur gibi dolandırıldığı öğrenildi. TSK'daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu ortaya çıktı.

Şehit Halis Özcengiz'in de kazancının bir bölümünü, 1 yaşındaki kızının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırmış

HAKKARİ ŞEHİDİ DE MAĞDURLAR ARASINDA

TSK'daki Çiftlik Bank mağdurlarından birisinin de geçtiğimiz yıl eylül ayında teröristlerle çarpışırken Hakkari'de şehit düşe uzman çavuş Halis Özcengiz(27) olduğu öğrenildi. Şehit uzman çavuşun de vaatlere kanıp kazancının bir bölümünü, evladının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırdığı ortaya çıktı.

Şehit uzman çavuşun bir silah arkadaşı, "Ben de bu sisteme para yatırdım. Geçtiğimiz aya kadar paralarımız yatmıştı. Ancak bundan sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz" dedi. Kendii de uzman çavuş rütbesinde olan asker, "Yüzlerce hatta binlerce mağdur asker var" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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