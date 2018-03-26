Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!
Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!
Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı
Çin 'soğuk Savaşta Ben De Varım!' Deyip Abd'ye Karşı Atağa Geçti
Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı
Kaçınılmaz Son! Alkollü Yakalanmıştı, 6 Gün Sonra Kazada Can Verdi
Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi
Tsk Twitter'dan Paylaştı! Masumları Hedef Alan Bomba Böyle Patlatıldı
Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
Engin Baytar Yine Rahat Durmadı! Hakeme Hareketi Pahalıya Patladı
Facebook'tan Sızan Bilgiler Abd'deki Başkanlık Seçiminde Kullanıldı
64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler
Abd'den Yeni Açıklama: Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi İngiltere İle Dayanışmamızı Gösteriyor
Görücü Usulünü Kabul Etmeyen Kızlarının Suratına Kızgın Yağ Döktüler
Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
Yaban Domuzlarını Ülkeden Uzak Tutmak İçin Sınıra Duvar Örecekler
5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da

Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü şubesi soyuldu!

ÇİFTLİK BANK'IN BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ SOYULDU!

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın, Beylikdüzü Şubesi gece saatlerinde soyuldu. Soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı.

Tarih : 26 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!(7/10)3

Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi gece saatlerinde soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak giren soyguncular dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı.

BAYİ BAŞINA 100 BİN LİRA TOPLADI

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank Şarküterileri için 'franchising' yöntemiyle Türkiye genelinde 150 bayilik verilmiş ve her bayi için yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın'ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapatılmıştı.

SOYGUNCULARIN İŞ YERİNDEKİ KASAYA DOKUNMAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., de para yatırarak Şarküteri açan isimler arasındaydı. M.S.G. sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş'ta şarküteriler açmıştı. M.S.G.'nin Beylikdüzü'ndeki şubesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Şubeye kapıyı kırarak içeri giren soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçtı. Soyguncuların iş yerindeki kasaya dokunmamaları ise dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiftlik  Bank  In  Beylikdüzü  Şubesi  Soyuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER