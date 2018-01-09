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Çiftlik Bank Yeni Üye Alımını Durdurdu

ÇİFTLİK BANK YENİ ÜYE ALIMINI DURDURDU

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurdu. Yapılan açıklamada, üye alımının yönetim kurulu kararı ile durdurulduğu belirtildi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Çiftlik Bank Yeni Üye Alımını Durdurdu(9/10)5

Bir süredir gündemde olan Çiftlik Bank ile ilgili, çeşitli bakanlıkların yanı sıra en son Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçmişti. SPK, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetleri mercek altına almıştı.

511 MİLYON TL TOPLANDI

Hazırlanan SPK raporunda toplanan paralar ve Kıbrıs'a transfer edilen paralar ile ilgili önemli ayrıntılar yer almıştı. Sabah Gazetesi'nin SPK raporuna dayandırdığı haberinde, Çiftlik Bank sisteminde 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon TL ile Kıbrıs'a aktarıldı. Yine habere göre, söz konusu paranın bir kısmı Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesabına yapıldı.

BAKAN BU KONUDA UYARMIŞ, BDDK DA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tüketicileri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından soruşturma açılan "Çiftlikbank" türü saadet zinciri kuran yapılara karşı uyarmıştı. Sayıları 11'e ulaşan sanal oyunlardan finansal kârlılık vaat eden bu şirketlerin, "bank" ismini kullanması BDDK yasaları uyarınca da yasaklandı.

ÜYE ALIMINI DURDURDULAR

Yapılan açıklamada, üye alımının yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi. SPK'nın, şirket yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın son açıklamasında, Ponzi veya saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımını durdurdu.

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Kaynak: haberinburada



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