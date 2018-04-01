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Çiftlik Bank tipi vurgunlara bakanlıktan darbe! Erkenden uyaracak

ÇİFTLİK BANK TİPİ VURGUNLARA BAKANLIKTAN DARBE! ERKENDEN UYARACAK

Saadet zincirlerinin tespit edilmesi için sistem oluşturulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK'nın da destekleyeceği sistem, ciroda olağan dışı artışta alarm verecek.

Tarih : 01 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Çiftlik Bank Tipi Vurgunlara Bakanlıktan Darbe! Erkenden Uyaracak(8/10)4

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan "saadet zincirleri" için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için "erken uyarı sistemi" kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.

BİR ANDA FAZLA KAZANINCA SİSTEM UYARI VERECEK

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; Türkiye'de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, "Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.

"REKLAM OLMASA HABERİMİZ BİLE OLMAYACAKTI"

Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, 'veri madenciliği' yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak" diye konuştu. Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, "Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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