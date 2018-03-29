Zorla Araç Camını Silip, Para Vermeyen Polisi Darpettiler! Mahkeme, Nitelikli Yağmadan Hapis Verdi
Diş Hekiminin Kusarken Üst Geçitten Düştüğü Anlar Kamerada
Çiftlik Bank Tesisindeki Tavuklar Mağdurlar İçin Satıldı
Mehmetçik Teröristlerden Temizlediği Bölgeye, 3 Üs Kurdu
Alkollü Sürücü Küçük Kızı Ölüme Götürdü, Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı
İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
Fetö'den Açığa Alındıktan Sonra İntihar Eden Doktorun Telefonunda Bylock Çıkmadı
Tosun'un Yurt Dışına Kaçış Anı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Mit'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 Fetö'cü Türkiye'ye Getirildi
Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor
Silahla Sahaya Giren Başkana Ağır Fatura Çıktı
Denizlili Besteci, Çiftlik Bank İçin Şarkı Yazdı! İşte Sözleri
Başbakan, Büyüme Oranı Değerlendirdi: Dünyada Birinciyiz
Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Janssen, İngiliz Taraftarları 3'e Böldü
Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi
68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Uzay İstasyonu Ne Zaman Dünya'ya Düşecek?
Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek

Çiftlik Bank tesisindeki tavuklar mağdurlar için satıldı

ÇİFTLİK BANK TESİSİNDEKİ TAVUKLAR MAĞDURLAR İÇİN SATILDI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki tavuklar ihaleyle satışa sunuldu.

Tarih : 29 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Çiftlik Bank Tesisindeki Tavuklar Mağdurlar İçin Satıldı(5/10)1

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki tavuklar ihaleyle satışa sunuldu. Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde açık artırma usulüyle yapılan ihaleye 4 firma katıldı.

İHALE BEDELİ 222 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk için çıkılan ihaleye katılacak firmalardan 6 bin 675 lira teminat istendi. Ayrıca ihale bedeli 222 bin 495 lira olarak belirlendi.

İhaleye katılan firmalar arasında Ankara Yarka firması 262 bin 500 lira artı KDV bedeliyle ihaleyi kazandı.

Firma yetkilisi Ekrem Tetik, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdurlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. 262 bin 500 lira artı KDV ile ihaleyi aldık. 21 bin 190 hayvan aldık. Çiftlikteki hayvanlara baktık, üç çeşit tavuk var. Hepsini birden tek kalemde aldık. 4 firma katıldı, ihale bize kaldı. Çok zor bir ihale geçirdik ama bizde kaldı nasip bizimmiş." dedi.

"TESİS SATILMADI, SADECE YUMURTALAR SATILDI"

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ise tesisin satılmadığını, sadece buradaki canlı hayvanların satıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapılabilecek bir şey yok. Artık kayyum değerlendirecek, adli süreç işlemeye devam ediyor, Biz idari yönden gerekeni yaptık. Haberlerden takip ettim bugün kayyum atandığını öğrendim. Taraklı için yapılacak işlemler yapıldı, gerisi artık adli süreç. Kayyum ve adli merciler tarafından takip edilecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiftlik  Bank  Tesisindeki  Tavuklar  Mağdurlar  İçin  Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER