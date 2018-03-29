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Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Tarih : 29 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı(6/10)2

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 3 şirkete kayyum atandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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