Manchester United'ın Yıldız Pogba'ya Ağır Eleştiri: Trip Yapıyor
İzmir'de Nevruz Operasyonu: 61 Gözaltı
Biri Nişanlısını, Öteki Eşini Uğurladı! Acıyı Böyle Paylaştılar
Canlı Yayında Sevgilisini Öldürdü! Sadece 6 Ay Hapis Yatacak
Çiftlik Bank Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha
Bafetimbi Gomis'i Yıkan Haber!
1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
Abd, 2016 Seçimlerine Müdahale Eden Rusya'ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı
Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
Adana'da Korkunç Olay! Taşlanarak Öldürülmüş Erkek Cesedi Bulundu
Endonezya'da Siyasetçileri Eleştiren Hapse Atılacak
İsrailli Futbolcu Ve Arkadaşları Baygın Bir Kadınla İlişkiye Girdi
Gheorghe Hagi'nin Oğluna Teklif Yağıyor
Ypg, Siviller Kaçmasın Diye Yolu Kapattı, Mehmetçik İş Makinesini Havaya Uçurdu
Polisi Gören Hayat Kadını : Ev Hanımıyız, Kısır Partisi Yapıyoruz
Cezaevine Girmek İstedi, Alınmayınca Arabasıyla Kapıyı Kırarak Daldı
Afrin'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Pitbull'un Parçaladığı 12 Yaşındaki Çocuğa Kimse Yardım Etmedi
Dolar 3,90 Lira Seviyesini Aştı
Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA BİR TUTUKLAMA DAHA


Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha
Tarih : 15 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Çiftlik Bank Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha(8/10)4

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GEYVE'DE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE EŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çiftlik  Bank  Soruşturmasında  Bir  Tutuklama  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER