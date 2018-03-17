ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI
Geyve Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 4'ü yakalandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
SORGULARI DEVAM EDİYOR
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa, Malatya ve Hakkari'de operasyonlar düzenledi. 8 ilde toplam 18 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında Bursa'da 2 kişi, Manisa'da 1 kişi ve Çanakkale'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Sakarya Emniyeti'ne getirilerek burada sorgulanmaya başlandı.
Soruşturma kapsamında aranan 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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