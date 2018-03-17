ÇİFTLİK BANK DERS OLMADI! 11 FİRMA DAHA VAR
Topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank benzeri 11 yapının daha olduğunu Bakan Tüfenkçi açıklamıştı. O 11 girişimin isimleri ve şu anki faaliyet durumları ortaya çıktı.
511 MİLYON LİRA DOLANDIRIP KAÇTI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 77 bin kişiyi 511 milyon TL dolandıran Çiftlik Bank'ın dışında 11 sistemin daha incelendiğini açıklamıştı.
Çiftlik Bank'ın dolandırıcılığının açığa çıkmasının ardından sadece Çılgın Tavuklar ve Birlik ve Beraberlik Hayvancılık (BB) isimli siteler açık.
İŞTE ÇİFTLİK BANK BENZERİ 11 FİRMA
CNN Türk'ün haberine göre, Bakan Tüfenkci'nin sözünü ettiği 11 firma ise şunlar:
-Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık
-Ekolium Bilişim Yazılım Tarım ve Hayvancılık
-UKASH İnternet Hizmetleri
-SKP Teknoloji Sanal Market
-CashÇiftlik
-Maden.im
-Elit Çiftlik
-ÇiftlikShop
-ÇiftlikMania
-Bizim Tavuklar
-Çılgın Tavuklar
ÜYELERİN EN AZ 250 LİRA ÖDEMELERİ GEREKİYOR
Tespit edilen 11 girişiminin bir çoğu sitesini kapatırken, açık olanların da üye almadığı görülüyor. Sadece "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık" adlı siteye ulaşılıyor. Sitede üyelik için en az ödeme miktarı 250 TL.
'Çılgın Tavuklar' ise açık ancak para yatırma işlemi yapılamıyor.
Kaynak: haberinburada
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