ÇİFTLİK BANK CEO'SU KAZANDIĞI PARALARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Çiftlik Bank dolandırıcılığında skandallar bitmek bilmiyor.
Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı Mehmet Aydın'a "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu.
MİLYONLARCA DOLAR VAR
Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.
Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.
Mehmet Aydın'ın Papillion'da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan YouTube gibi sosyal mecralara taşıdılar.
Kaynak: Yurt Gazetesi
Kaynak: haberinburada
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