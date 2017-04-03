Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

çiftlerin hayatını da tatlandırıyor

ÇİFTLERİN HAYATINI DA TATLANDIRIYOR

Hemen her yemeğe lezzet katan karabiber, cinsel hayatı da tatlandırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından karabiber, zengin içeriği ile sağlığa olumlu katkı sağlıyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:33
Puan Ver : Çiftlerin Hayatını Da Tatlandırıyor(5/10)3


Hazımsızlığı gidererek, kabızlık, kolit gibi hastalıkların oluşumunu önleyen karabiberin bir baharattan çok daha fazlası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu baharat afrodizyak etkisi ile performans düşüklüğü yaşayanlara da güç verir" diyor.



Uzmanlar karabiberin sağlığa faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor... Karabiber, kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumunu engeller. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çiftlerin  Hayatını  Da  Tatlandırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER