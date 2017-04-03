Hemen her yemeğe lezzet katan karabiber, cinsel hayatı da tatlandırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından karabiber, zengin içeriği ile sağlığa olumlu katkı sağlıyor.



Hazımsızlığı gidererek, kabızlık, kolit gibi hastalıkların oluşumunu önleyen karabiberin bir baharattan çok daha fazlası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu baharat afrodizyak etkisi ile performans düşüklüğü yaşayanlara da güç verir" diyor.



Uzmanlar karabiberin sağlığa faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor... Karabiber, kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumunu engeller. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.







kaynak:sabah