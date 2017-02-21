ÇİFTLERİN CİNSEL HAYATINI BİTİRİYOR!
Herkesin evinde kullandığı plastik damacanalardaki 'Polikarbon' madde hayatımızı bitiriyor.
Herkesin evinde kullandığı plastik damacanalardaki 'Polikarbon' madde hayatımızı bitiriyor. Bisfenol adlı kimyasal suya geçerek dişilik hormonu olan östrojeni taklit ediyor. Ülkemizdeki cinsel sorunların ve kısırlığın önemli bölümüne bu damacanalar neden oluyor.
Sperm sayılarını azaltan damacanalardaki su aynı zamanda meme kanserini de tetikliyor. Damacana sularda yapılan incelemelerde civa, kadmiyum gibi metallere, böcek ilaçlarına, izin verilen oranların 100 katını aşabilen kanserojenlere rastlandığı biliniyor.
kaynak:sabah
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