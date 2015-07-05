ÇİFTE PASAPORT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Sık seyahat edenlere çifte pasaport kolaylığı geliyor.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gideceklere ikinci pasaport imkânı sağlayacak.
Uygulama ile özellikle meslekleri gereği çok sık seyahat eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomik zarara uğramalarının önlenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda vatandaşların, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabiliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar