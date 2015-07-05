

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gideceklere ikinci pasaport imkânı sağlayacak.







Uygulama ile özellikle meslekleri gereği çok sık seyahat eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomik zarara uğramalarının önlenmesi amaçlanıyor.







Bu kapsamda vatandaşların, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek.







Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabiliyor.