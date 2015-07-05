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çifte pasaport dönemi başlıyor

ÇİFTE PASAPORT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sık seyahat edenlere çifte pasaport kolaylığı geliyor.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 13:48
Puan Ver : Çifte Pasaport Dönemi Başlıyor(5/10)6


Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gideceklere ikinci pasaport imkânı sağlayacak.



Uygulama ile özellikle meslekleri gereği çok sık seyahat eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomik zarara uğramalarının önlenmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda vatandaşların, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde adlarına 2 adet pasaport tahsis edilebilecek.



Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşılabiliyor.








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