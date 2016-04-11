

Çalışanların ikinci bir emekli maaşı imkanı elde etmesini destekleyen çalışmaya hız verildi. Hükümet, 21 Haziran'da son bulacak 6 aylık dönem içinde, çalışanların otomatik olarak bir özel emeklilik sistemine dahil olacağı bir yapı kuracak. Çalışmanın bu yasama döneminde Meclis'ten çıkarılması ve yasalaşması planlanıyor.







SÜRE VERİLECEK







Uygulama ile çalışanlar otomatik olarak bireysel emekliliğe dahil edilirken, belirli bir süre içinde isterse sistemden çıkabilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatikman dahil olacak çalışanlara, Hazine'den yüzde 25 devlet katkısı da verilecek. Söz konusu düzenlemeyle ilgili çalışmalardan sorumlu kurum Hazine Müsteşarlığı. Çalışmalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak ve kanun taslağı Meclis'e sunulacak. Sistemin hayata geçirilmesiyle çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne daha kolay dahil olması sağlanacak.







NASIL OLACAK?







Uygulamanın yazın başlaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; çalışanlar ilk kez işe başladıklarında veya iş değiştirdiklerinde otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilecek. Çalışanlara belli bir süre içerisinde sistemden çıkma imkanı verilecek. İsteyen çalışan bu süre içerisinde sistemden ayrılacak, isteyen ise devam edecek. Sistemde kalan çalışanlar, yaşlılıkta ise rahat edecek. Bu sayede ya ikinci emekli maaşını elde edecek ya da toplu paraya kavuşacak.







Konuyla ilgili pilot uygulamaya da 7 işveren ve 604 çalışan katılmıştı. Bu kapsamda; çalışanlar, işverenlerince otomatik olarak, anlaşma yapılan emeklilik şirketi aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edildi. Çalışanlara 60 gün içinde sistemden ayrılma imkanı verildi. Süre sonunda 604 çalışandan sadece 4'ü bu hakkı kullandı.







6 MİLYON BES'Lİ VAR







Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı uygulaması, sisteme ilgiyi artırdı. Yatırılan katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı verilmesi, sistemdeki katılımcısı sayısını katladı. 2013 yılı başında yaklaşık 3 milyon olan kişi sayısı, bu yılın Mart ayı itibariyle 6 milyon kişiye ulaştı.