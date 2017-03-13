3'lü teşvik içeren otomatik BES'in kapsamı genişliyor. 250-999 çalışanı olan özel sektör işyerlerinde görev yapanlar ile memurlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılıyor



Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fırsatı büyüyor. 45 yaş altı ücretli çalışanları kapsayan ve 3'lü devlet teşviği içeren uygulamada ikinci aşama başlıyor.







İKİNCİ BÜYÜK KISIM 1 NİSAN'DA SİSTEME GİRİYOR







Çalışan sayısı 250 ile 999 arasında olan özel sektör işyerlerindeki personel ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında görev yapanlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılacak. Prime esas kazancın yüzde 3'ü tutarındaki katkı payı kesintisi, maaşını peşin alanlardan Nisan, çalışarak alanlardan Mayıs ayında yapılacak.







kaynak:.posta