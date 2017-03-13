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çifte emeklilik fırsatı büyüyor

ÇİFTE EMEKLİLİK FIRSATI BÜYÜYOR

3'lü teşvik içeren otomatik BES'in kapsamı genişliyor. 250-999 çalışanı olan özel sektör işyerlerinde görev yapanlar ile memurlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılıyor

Tarih : 13 Mart 2017, 12:27
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Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fırsatı büyüyor. 45 yaş altı ücretli çalışanları kapsayan ve 3'lü devlet teşviği içeren uygulamada ikinci aşama başlıyor.

 

İKİNCİ BÜYÜK KISIM 1 NİSAN'DA SİSTEME GİRİYOR



Çalışan sayısı 250 ile 999 arasında olan özel sektör işyerlerindeki personel ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında görev yapanlar 1 Nisan'dan itibaren sisteme katılacak. Prime esas kazancın yüzde 3'ü tutarındaki katkı payı kesintisi, maaşını peşin alanlardan Nisan, çalışarak alanlardan Mayıs ayında yapılacak.



 



kaynak:.posta








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