Bu yılın ilk yarısında tarım sigortalarına 1,3 milyar TL'den fazla prim ödemesi yapılırken, çiftçiye zararlarını karşılamak için yaklaşık 226 milyon TL tazminat verildi.

Tarım Sigortaları Kanunu, üreticilerin uğrayabilecekleri zararların tazmini için Haziran 2005'te, Tarım Kanunu da tarım sigortalarına devlet desteği sağlanması amacıyla Nisan 2006'da yürürlüğe girdi. 2016 sonunda ise Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarında değişikliğe gidildi.

SİGORTA GÜVENCESİ GETİRİLEN DURUMLAR

TARSİM kapsamında uygulanan dolu paketine ek olarak, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, kirazda yağmur riski sigorta kapsamına alındı. Aynı şekilde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ve fidanlarında paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleriyle yaban domuzunun fidanlara verdiği zararlara sigorta güvencesi getirildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday için dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, soğuk hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim düşüşleri de teminat altına alındı.

KÜMES HAYVANLARININ ÖLÜM RİSKLERİ DE TEMİNAT ALTINA ALINDI

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hırsızlık, kapalı sistemde üretilen, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarıyla açık/yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riskleri de TARSİM tarafından teminat altına alındı. Bazı kalemlerde ise devletin prim desteği artırıldı.

AA muhabirinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Haziran 2006-30 Haziran 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde tarım sigortaları kapsamında 8 milyon 725 bin 73 poliçe düzenlendi, sigortalılara sağlanan teminat (sigorta bedeli) ise 115 milyar 705 milyon 699 bin 68 lira oldu. Bu poliçelere ödenen toplam prim 6 milyar 219 milyon 261 bin 542 lira, devletin toplam prim desteği de 3 milyar 314 milyon 787 bin 600 lira düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ödenen tazminat miktarı 3 milyar 363 milyon 629 bin 938 lirayı buldu.

YILIN İLK 6 AYINDA 1,3 MİLYAR LİRA PRİM ÖDENDİ

Bu yıl düzenlenen poliçe sayısı 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar toplam 1 milyon 429 bin 721 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde tarım sigortalarına 1 milyar 330 milyon 123 bin 428 lira prim ödemesi yapıldı. Devlet bu dönemde çiftçilere 715 milyon 334 bin 567 lira prim desteği verdi. Bu poliçelerin toplam sigorta bedeli 21 milyar 893 milyon 923 bin 9 lira olarak belirlendi.

Kaynak: haberinburada