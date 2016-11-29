ÇİFTÇİLERE 600 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, yarından itibaren üreticilere toplam 599,8 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, yarından itibaren üreticilere toplam 599,8 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi.
Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bu yılı tarımsal destekleme ödemeleri çerçevesinde, yarından itibaren üreticilere toplam 599,8 milyon liralık ödeme yapılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Ödemeler kapsamında genç çiftçi proje desteği için 100 milyon lira, IPARD için 90 milyon lira, kırsal kalkınma desteği için 65 milyon lira, tarım sigortası desteği için 50 milyon lira, hayvan gen kaynakları desteği için 40 milyon lira, iyi tarım desteği için 27 milyon lira, süt tozu desteği için 26 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 17 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği için 10 milyon lira, biyolojik mücadele desteği için 5 milyon lira, lisanslı depolarda ürün depolama kiralama için 1,3 milyon lira, süt desteği için 160 milyon lira ve Ar-Ge desteği için 8,5 milyon lira olmak üzere toplam 599,8 milyon liralık hibe desteği, yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak."
kaynak:habertürk
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