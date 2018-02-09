ÇİFTÇİLER AYAĞA KALKTI, MAÇ İPTAL OLMAK ÜZERE
İspanya'da çiftçilerin yaptığı protestolar nedeniyle bu hafta sonu oynanacak Paris Saint-Germain - Toulouse maçı tehlikeye girdi.
Fransa Lig lideri Paris Saint Germain'in bu hafta sonu Toulouse ile oynayacağı maç tehlikeye girdi.
Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta içi Real Madrid ile karşılaşacak olan Fransız devinin, ligde oynayacağı Toulouse maçının çiftçilerin yaptığı protestolar nedeniyle ertelenme riskinin bulunduğu iddia edildi.
POLİSLE ARALARINDA GERGİNLİK YAŞANIYOR
Hükümetin tarım politikalarını eleştirmek için ayaklanan çiftçiler, birçok otoyolu tıkarken, polisle aralarında çok ciddi bir gerginlik bulunuyor. Çiftçiliğin ülkede öleceğini düşünen insanlar, sokaklarda lastik yakıp polis ile münakaşaya girerken, maçın oynanacağı Toulouse şehrinde adeta ortalık karışmış durumda.
MAÇIN OYNANMASI TEHLİKEYE GİRDİ
Protestoların bir türlü durmaması sebebiyle maçın oynanmasının da tehlikeye girdiği belirtilirken, Fransa Ligue 1 yönetiminin de bu konuyu gündemine aldığı ve maçı erteleme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtildi. Eğer maç ertelenirse, PSG Real Madrid maçı öncesi Fransız ekip, hafta sonunu pas geçmiş olacak.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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