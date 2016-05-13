

Ak Parti, bu gelişme üzerine yeni takvimi “1. tur 17 Mayıs Salı, 2. tur 20 Mayıs Cuma” olarak planlarken, bu takvim için de Genel Kurul'da iktidarın grup önerisi getirmesi ve kabulü gerekiyor. Dokunulmazlık teklifinin görüşme takviminin sarkması ise kulislerde “partili cumhurbaşkanı” ve “dokunulmazlıklar” için aynı günde çift sandıklı referandum formülünü gündeme getirdi.







Ak Parti kaynakları Milliyet'e aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “çift başlılığı kaldırmak lazım, partili Cumhurbaşkanlığı'yla da tıkanıklık aşılır” diyerek yeşil ışık yaktığı “partili cumhurbaşkanı” modeli, bir süredir Ak Parti'nin, “B planı” olarak gündemdeydi. Olağanüstü kongre kararının alındığı süreçte, Cumhurbaşkanlığı ile yapılan istişareler neticesinde bu formül için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.







Ancak iddiaya göre, partili Cumhurbaşkanı modelinin 22 Mayıs kongresinde seçilecek yeni Ak Parti Genel Başkanı tarafından kamuoyuna açıklanması benimsendi. Bu nedenle k Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin Anayasa değişikliği teklifini haziran ortalarında Meclis'e sunabilecekleri açıklaması, Ak Partili pek çok isim açısından “sürpriz” oldu.



Ak Parti içinde, partili Cumhurbaşkanlığı modelini kapsayacak mini anayasa değişikliği paketi ile dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten “referandum aralığında” geçmesi halinde, iki düzenlemenin aynı tarihte refanduma sunulup sunulamayacağı da tartışılıyor. Kurmaylar “Vatandaşı peş peşe sandığa çağırmak yerine, aynı anda iki ayrı sandık kurulması pratik bir çözüm olur. İki konu tek günde halkın iradesine sunulmuş olur” görüşünü dile getirirken, çift sandıklı referandum için iki konunun takviminin denk düşürülmesinin zorluğuna işaret etti.