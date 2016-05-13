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çift kameralı huawei honor v8 resmileşti

ÇİFT KAMERALI HUAWEİ HONOR V8 RESMİLEŞTİ

Huawei'nin üçüncü çift kameralı telefonu olacak olan Huawei Honor V8 resmiyet kazandı.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:40
Puan Ver : Çift Kameralı Huawei Honor V8 Resmileşti(10/10)11


Huawei'nin üçüncü çift kameralı telefonu olacak olan Huawei Honor V8 resmiyet kazandı.



Huawei Honor V8, firmanın önceki modellerinden farklı olarak 5.7 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran ile geliyor. Nexus 6P modelini hariç tutarsak Huawei Honor V8, firmanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olarak da bir ilki yaşatıyor.



Huawei, yıllardır 2K ekranların tüketici açısından büyük fark olmadığını ve ayrıca batarya tüketimine de olumsuz etkilediğini söyledi. Bu bakımdan akıllı telefonlarında 2K çözünürlük görmek mümkün değildir. Bununla birlikte sanal gerçeklik alanında en az 2K ekran çözünürlüğü zorunlu durumda. Huawei de geçtiğimiz ay buna dikkat çekmiş ve artık 2K ekranlı telefonlar piyasaya süreceklerini söyledi.



Modelde Huawei'nin en güçlü çözümü olan Kirin 950 yonga seti yer alırken, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB artırılabilir depolama kapasitesi ile geliyor. 3500mAh kapasiteli batarya, 9V 2A uyumlu adaptörler ile hızlı şarj yapılabiliyor. Parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.2, WiFi AC, Smart PA amplifikatör, USB Type-C girişi, Android 6.0 ve EMUI 4.1 arayüzü yanında özel bir ultra güç tasarruf modu da mevcut.



12MP çözünürlüğündeki sensörlerden bir tanesi RGB bir tanesi de monokromatik olarak bulunuyor. Bu sayede serbest odaklanabilme, 360 derece video yakalayabilme, gri tonlarda daha yüksek çözünürlük, karanlık ortamlarda daha iyi performans gibi yetenekler sergileyebiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.



Fiyatlara gelecek olursak, 2K ekran, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan versiyon 430$ civarında. Full HD ekran, NFC, 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunan versiyon 383$. NFC olmayan versiyon ise 352$ civarında



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Etiketler: Çift  Kameralı  Huawei  Honor  V8  Resmileşti    haber

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