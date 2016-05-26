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çift dokunuşla uyandırma özelliği windows 10 mobile telefonlara geliyor

ÇİFT DOKUNUŞLA UYANDIRMA ÖZELLİĞİ WİNDOWS 10 MOBİLE TELEFONLARA GELİYOR

Birkısım Windows Phone c,hazlar için bulunan Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği Windows 10 Mobile cihazlara da gelecek.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:26
Puan Ver : Çift Dokunuşla Uyandırma Özelliği Windows 10 Mobile Telefonlara Geliyor(7/10)8


Birkısım Windows Phone c,hazlar için bulunan Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği Windows 10 Mobile cihazlara da gelecek.



Bazı Windows Phone modellerinde mevcut olan Çift Dokunuşla Uyandırma (Double Tap to Wake) özelliği Lumia 950 ve 950 XL gibi Windows 10 Mobile amiral gemilerinde mevcut değildi. Bundan dolayı kullanıcılar özelliğin tüm serilerde olmasını istiyorlar. Şirket en sonunda bu özelliğin herkes için geleceğini duyurdu. Bu demek oluyor ki Lumia 950 and 950 XL gibi üst sınıf akıllı telefonlar nihayet fiziksel tuşa basmadan sadece ekrana iki defa dokunarak telefon kilidinin açılmasını sağlayan özelliğini kullanabilecekler.



Yan taraftaki basmak yerine ekrana iki defa dokunarak aktif olacak özelliği kullanıcılar daha kullanışlı buluyor. Özellikle eski model telefonlarda olması şirketi baskı altına alıyor.



Son olarak son kullanıcılar bu özelliğe yıldönümü güncellemesi ile sahip olabilecekler.



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