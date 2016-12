Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan 7 çocuklu anne Yadigar D., iki çocuğunun hem erkek hem de kadın özelliklerini taşıdığını belirterek, çocuklarına yardım elinin uzatılmasını istedi. Çocuklarının bir kadın gibi yetiştirdiğini vurgulayan Yadigar D. "Eşim çocuklarımla beni bırakıp bir başka kadınla evlendi. Sonra bir suçtan dolayı cezaevine girdi.



Çocuklarıma yıllardır hem analık hem de babalık yapıyorum. İkisi erkek toplam 7 çocuğum var. En büyük iki kızım evli. Onlardan küçük olan iki kızım ise milyonda bir görülen çift cinsiyetli. Her ikisi de bu duruma çok üzülüyor. Psikolojileri bozuldu. Erzurum'daki doktorlara götürdüm ama burada yapılacak bir şey olmadığını İstanbul'a götürmemi istediler.



Sefalet içinde bir hayatımız var. Özürlü bir çocuğuma devletin verdiği 700 lira bakım ücreti ile geçiniyoruz. Bunun 400 lirası kiraya gidiyor. Çoğu akşamları aç yatıyoruz. Tek isteğim onların da büyük kızlarım gibi gelin ve anne olması" diye konuştu.







Rahatsızlığı nedeniyle boyu sürekli uzayan ve şu anda 2 metreye ulaştığını ifade eden S.D. ise kardeşi Y. ile birlikte zor günler geçirdiğini belirtti. Bir sevdiği olduğunu söyleyen ve bu sevgilisinin de hastalığından haberi olmadığını ifade eden S.D., "Geçtiğimiz yıl sevdiğimin ailesi beni istemeye geldi. Sevgilimin annesine durumumu anlattım.



'Ben oğluma eş arıyorum erkek kardeş değil' diyerek annesi çıkıp gitti. O günü hiç unutamıyorum. Göğüslerim olmadığı için sütyenin içine pamuk doldurup takıyorum. Kardeşim de aynı. Ben ve kardeşimin tek isteği bu hastalıktan bir an evvel kurtulmak.



Caddede gezerken uzun boyumdan dolayı herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor ve bu yüzden sokağa bile çıkmak istemiyorum. İnşallah bir gün ben ve kardeşim anne oluruz. Her gece yatağa ağlayarak giriyoruz" dedi.