

Tek vücutta doğan yapışık ikizler, karın ve göğüs bölgelerinden yapışık halde, aynı karaciğeri paylaşarak, gebeliğin 30. haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Naime adı verilen bebek toplam 2 kilo 70 gram olarak doğdu.



İHA'nın haberine göre; Siyam ikizlerinin babası Fuat Yaserci (30), aslen Halep'e bağlı Azez bölgesinden olduklarını ancak İdlib'te oturdukları belirterek, "Bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuğum var. Bu çocuğumuzdan hiç haberimiz yoktu, ta ki doğuncaya kadar.