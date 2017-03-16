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Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, hipofiz tümörlerinin kabaca her 5 kişiden birinde görülebileceğini söyledi.

Tarih : 16 Mart 2017, 17:47
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Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, hipofiz tümörlerinin kabaca her 5 kişiden birinde görülebileceğini söyledi.



Hipofiz adenomları hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, hipofiz bezinin orta hatta, burun ve sinüslerin arkasında ince bir kemik dokusu ile bu dokulardan ayrılmış, beyin ile doğrudan bağlantılı mercimek büyüklüğünde, vücudun neredeyse bütün hormon dengesini sağlayan ufak bir bez olduğunu belirterek, "Hipofiz bezi yerleşim olarak aynı zamanda beynin kabaca yüzde 60'ını besleyen iki şah damarımızın ortasında ve her iki görme sinirinin altı ve ortasında bulunur.



 



kaynak:habertürk








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