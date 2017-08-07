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Cicişlerden Bomba İtiraflar: Arda Turan Herkese Yazıyor, Birçok Futbolcu Peşimizde
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Cicişlerden Bomba İtiraflar: Arda Turan Herkese Yazıyor, Birçok Futbolcu Peşimizde

CİCİŞLERDEN BOMBA İTİRAFLAR: ARDA TURAN HERKESE YAZIYOR, BİRÇOK FUTBOLCU PEŞİMİZDE

Ciciş lakaplı kardeşler Esra-Ceyda Ersoy verdikleri röportajda "Arda Turan herkese yazıyor, bizim birçok futbolcu peşimizde." diyerek bomba itiraflarda bulundular.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Cicişlerden Bomba İtiraflar: Arda Turan Herkese Yazıyor, Birçok Futbolcu Peşimizde(5/10)1

Gündemden bir an olsun düşmeyen Esra-Ceyda kardeşler, hiç bilinmeyen özelliklerini ve yaşadıkları aşkları anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan nam-ı diğer Cicişler, yeni çıkardıkları şarkının büyük ilgi gördüğünü ve yakın zamanda Fenerbahçe'ye bir marş yapacaklarını belirtti. Kardeşler, "Telefonumuz ele geçirilse yer yerinden oynar" dedi.

CEYDA: BAJON BOGDANOVİÇ İLE AŞK YAŞADIK

Fenrabahçeli olan kardeşler, yakalandıkları Fenerli basketçiler için şöyle konuştu: "Fenerbahçeli basketbolcularla evet görüntülendik. Bojan Bogdanovic ve Emir Preldzic ile birlikte eğlendik. Zaten ben (Ceyda) Bojan'la uzun süredir görüşüyordum. Türkçe'yi öğretmek istedim, bilmediği için. Fakat Türkçe'yi öğrenemedi. Tek sorunumuz buydu. Emir'e gelince Esra anlatsın orasını... Ben çok konuşmak istemiyorum ama görüştük, bir şeyler oldu. Uzun bir ilişkim vardı. O da bitti, duvarlarımı yıktım."

"TELEFONUMUZ BİRİNİN ELİNE GEÇSE YER YERİNDEN OYNAR"

Cicişler, birçok futbolcunun peşlerinde olduğunu belirterek, "Görüşmek için İnstagram'dan DM (direkt mesaj) atıyorlar. Telefonumuz birinin eline geçse yer yerinden oynar vallahi. Arda Turan... Ya o zaten herkese yazıyor. Ama basketbolcuları beğeniyoruz. İbrahim Kutluay hayranıyız. Hala da bu hayranlığımız sürüyor" şeklinde konuştular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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