

Esra-Ceyda kardeşler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla özellikle son zamanlarda büyük ses getiriyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri Umre ziyaretleri ve sonrasında girdikleri polemiklerle gündemden inmeyen Cicişler, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imzalarını attı. Yakın arkadaşları Taha Özer'le gittikleri Umre sonrası, bir fotoğraf da yeni seyehatlerinden paylaşan Ersoy kardeşler, fotoğrafın altına “para ezmeye giderken” notu düştü.