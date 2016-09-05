CİCİŞLER PARA EZMEYE GİTTİLER!
Esra-Ceyda kardeşler özel jet önünde çekilmiş fotoğraflarını “para ezmeye giderken” notuyla paylaştı.
Esra-Ceyda kardeşler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla özellikle son zamanlarda büyük ses getiriyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri Umre ziyaretleri ve sonrasında girdikleri polemiklerle gündemden inmeyen Cicişler, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imzalarını attı. Yakın arkadaşları Taha Özer'le gittikleri Umre sonrası, bir fotoğraf da yeni seyehatlerinden paylaşan Ersoy kardeşler, fotoğrafın altına “para ezmeye giderken” notu düştü.
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